Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Kasım Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Kasım 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; DJ Gezgin cinayetiyle ilgili çok çarpıcı iddia! Mehmet Karahan’ın ölümüyle ilgili önemli gelişme! Öldürüldü, boş bir araziye atıldı görüntüler olayın seyrini değiştirdi! Neslihan Kaya cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Bağ evinde av tüfeğiyle öldürülen çiftçi Hüseyin Yüksel’i kim, neden öldürdü? Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı? Kaza kurbanı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Kasım 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; DJ Gezgin cinayetiyle ilgili çok çarpıcı iddia! Mehmet Karahan'ın ölümüyle ilgili önemli gelişme! Öldürüldü, boş bir araziye atıldı görüntüler olayın seyrini değiştirdi! Neslihan Kaya cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Bağ evinde av tüfeğiyle öldürülen çiftçi Hüseyin Yüksel'i kim, neden öldürdü? Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı? Kaza kurbanı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Kasım Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.