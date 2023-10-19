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Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Ekim Perşembe canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Ekim 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
19 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Bedriye Kılıç'ın kaybındaki sorular! Telefon sinyali nasıl kesildi? Kocası evinin kapısını mı örttü yoksa gerçeklerin üstünü mü örtüyor? Eşinin yanından kaybolan kiraz işçisi öldürüldü mü? 2 arada kalan 2 çocuk annesi, şiddet uygulayan eşi, ölürse ölsün diyen görüştüğü kişi... Nevrigül Alan'la ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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