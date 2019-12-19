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19.12.2019

Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Aralık Perşembe kesintisiz tek parça full izle - 19.12.2019

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün flaş gelişmeler yaşandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; İyi ki doğdun Müge Anlı! İki çocuk annesi Yasemin Hanım bulundu mu? Bursa'da kaybolan Aygül Hanım bulundu mu? Cahit Ergül ve kardeşi Zeynep gözaltına alındı. İşte 19 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün flaş gelişmeler yaşandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; İki çocuk annesi Yasemin Hanım bulundu mu? Bursa'da kaybolan Aygül Hanım bulundu mu? Cahit Ergül ve kardeşi Zeynep gözaltına alındı. İşte 19 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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