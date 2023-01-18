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Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Ocak Çarşamba canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Ocak 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
18 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; gencecik bir kız, 33 yaş büyük sevgilisi, yalanlar, gerçekler, sözde konuşma terapistini susturan iddialar... Hilal Baltacı ailesine dönecek mi? Kuzeniyle kavga etti, ölümüne dayak yedi! Teşhis edilen fotoğraf... O evden sağ çıkabildi mi? Cinayete mi kurban gitti? Cenazesini kimler gördü? Ümit Sedat Özcan'ın kaybındaki şüpheler ve yeni gelişmeler ile Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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