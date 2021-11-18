Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Kasım Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bağ evinde pusu! Arkadaşları korktu, kurşunların hedefi oldu! İzmirli çiftçiyi bağ evinde kim öldürdü? Küçük Yörük kızına ne oldu? Dağ tepe aranıyor, umutlar tükeniyor! 2.5 yaşındaki Müslüme’yi arama çalışmaları! Boş arazide bulundu, gözyaşlarıyla uğurlandı! Yürek burkan görüntüler, bir ablanın pişmanlığı! Neslihan Kaya’nın son yolculuğu! Küçük kardeşini kıskandı, annesine not bırakıp kayıplara karıştı! 15 yaşındaki kayıp çocukla ilgili flaş gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bağ evinde pusu! Arkadaşları korktu, kurşunların hedefi oldu! İzmirli çiftçiyi bağ evinde kim öldürdü? Küçük Yörük kızına ne oldu? Dağ tepe aranıyor, umutlar tükeniyor! 2.5 yaşındaki Müslüme'yi arama çalışmaları! Boş arazide bulundu, gözyaşlarıyla uğurlandı! Yürek burkan görüntüler, bir ablanın pişmanlığı! Neslihan Kaya'nın son yolculuğu! Küçük kardeşini kıskandı, annesine not bırakıp kayıplara karıştı! 15 yaşındaki kayıp çocukla ilgili flaş gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Kasım Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.