CANLI İZLE: Müge Anlı 17 Şubat Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Şubat 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 8 yıl önce kaybolan Gülşen Caymaz o gece kiminle, neredeydi! Suriye uyruklu genç bir kadın 30 Aralık’ta kayboldu! 28 yaşındaki Selva Beşali nerede? Annesinin evinden çıktı, 8 yıl oldu geri dönmedi! Kızının kaybından kimi sorumlu tutuyor? Gülşen Caymaz’ın annesi canlı yayında! Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Şubat 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 8 yıl önce kaybolan Gülşen Caymaz o gece kiminle, neredeydi! Suriye uyruklu genç bir kadın 30 Aralık'ta kayboldu! 28 yaşındaki Selva Beşali nerede? Annesinin evinden çıktı, 8 yıl oldu geri dönmedi! Kızının kaybından kimi sorumlu tutuyor? Gülşen Caymaz'ın annesi canlı yayında! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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