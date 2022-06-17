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Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Haziran Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 17.06.2022 10:26
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Haziran 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; 34 yaşındaki gencin şüpheli kaybı! Yüreği yanan bir anne, şüphe ve endişe, kara kutu, ıssız nokta, kuşku uyandıran ifadeler! Ahmet Ataoğlu’na ne oldu? Adım adım açığa çıkan cinayet, çelişti dikkat çekti! İşlediği cinayeti itiraf etti! Sevil Kutlu cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Haziran 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; 34 yaşındaki gencin şüpheli kaybı! Yüreği yanan bir anne, şüphe ve endişe, kara kutu, ıssız nokta, kuşku uyandıran ifadeler! Ahmet Ataoğlu'na ne oldu? Adım adım açığa çıkan cinayet, çelişti dikkat çekti! İşlediği cinayeti itiraf etti! Sevil Kutlu cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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17 Haziran Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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