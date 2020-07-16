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Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Temmuz Perşembe canlı yayın izle - 16.07.2020

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Giriş: 16.07.2020 10:21
Güncelleme:16.07.2020 10:35
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Temmuz 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Temmuz Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Şüpheli bir kayıp, karmaşık ilişkiler, ilginç ayrıntılar. 48 yaşındaki Süleyman Akbaba ile ilgili sıcak gelişme. 23 yaşında pusuya düşürülen bir genç! Silah sesi duyuldu mu? Hasan Ay cinayetinde katil kim? Soru işaretleriyle dolu bir yangın! Birbirini suçlayan akrabalar, cezaevinden Müge Anlı'ya gelen mektup. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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16 Temmuz Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Temmuz Perşembe
CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Temmuz Perşembe
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