Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Kasım Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; kayıplara karışan eski muhtar, şüpheye düşüren silah sesi! Köye neden gitti? Nasıl kayboldu? 3 çocuk babası Muhammed Bahçeci’ye ne oldu? 2.5 yaşındaki Yörük kızı, hummalı arama çalışmaları... Minik Müslüme nerede? Müslüme’nin kaybında korkutan şüphe! Radyo Mehmet Karahan nereye gömüldü? Abla Fatma kime ne anlattı? Gömüldüğü yeri mi işaret ediyor? Hedef mi saptırıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; kayıplara karışan eski muhtar, şüpheye düşüren silah sesi! Köye neden gitti? Nasıl kayboldu? 3 çocuk babası Muhammed Bahçeci'ye ne oldu? 2.5 yaşındaki Yörük kızı, hummalı arama çalışmaları... Minik Müslüme nerede? Müslüme'nin kaybında korkutan şüphe! Radyo Mehmet Karahan nereye gömüldü? Abla Fatma kime ne anlattı? Gömüldüğü yeri mi işaret ediyor? Hedef mi saptırıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Kasım Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.