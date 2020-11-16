CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Kasım Pazartesi

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Kasım Pazartesi canlı yayın izle - 16.11.2020

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Giriş: 16.11.2020 10:19
Güncelleme:16.11.2020 10:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Dinar’daki çifte cinayette önce eşi sonra kendisi itiraf etti! Bir itiraf daha geldi! Cinayete kim yardım etti? Mahkeme ne karar verdi? Zeliha ve Cevdet Uysal çiftiyle ilgili sıcak gelişme! Ailesi eşinden şüpheleniyor, eşi kendisini savunuyor! 3 yıldır kayıp olan Kadir Sarı’nın eşi ve yakınları canlı yayında! 14 çocuklu 74 yaşında bir adam 2016’dan bu yana kayıp! Akılalmaz suçlamalar! Antalya’da kaybolan Kerem Durur’a ne oldu? Boğazı kesilerek öldürüldü, birlikte yaşadığı kızı evin bahçesinde buldu! Korkunç şüphe! 62 yaşındaki Meliha Tunçel neden öldürüldü! Müge Anlı çağrıda bulundu, mobil aşevleri için bağış rekoru kırıldı! Kaç sabit, kaç mobil aşevi? Rakamlar, ayrıntılar ve bağışlarınızın sonuçları ve canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Dinar'daki çifte cinayette önce eşi sonra kendisi itiraf etti! Bir itiraf daha geldi! Cinayete kim yardım etti? Mahkeme ne karar verdi? Zeliha ve Cevdet Uysal çiftiyle ilgili sıcak gelişme! Ailesi eşinden şüpheleniyor, eşi kendisini savunuyor! 3 yıldır kayıp olan Kadir Sarı'nın eşi ve yakınları canlı yayında! 14 çocuklu 74 yaşında bir adam 2016'dan bu yana kayıp! Akılalmaz suçlamalar! Antalya'da kaybolan Kerem Durur'a ne oldu? Boğazı kesilerek öldürüldü, birlikte yaşadığı kızı evin bahçesinde buldu! Korkunç şüphe! 62 yaşındaki Meliha Tunçel neden öldürüldü! Müge Anlı çağrıda bulundu, mobil aşevleri için bağış rekoru kırıldı! Kaç sabit, kaç mobil aşevi? Rakamlar, ayrıntılar ve bağışlarınızın sonuçları ve canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 16 KASIM PAZARTESİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

16 Kasım Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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