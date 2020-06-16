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Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Haziran Salı tek parça kesintisiz full izle video - 16.06.2020

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Giriş: 16.06.2020 10:28
Güncelleme:16.06.2020 12:55
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Haziran 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; 334 gündür kayıp olan Ayşe Altuntaş ile ilgili sıcak gelişme! Akılalmaz yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? Yangın muhtarlık meselesinden dolayı mı, yoksa aile içindeki çatışmalar mı çıktı? Erdal karısının hamile olduğunu neden sakladı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Haziran 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; 334 gündür kayıp olan Ayşe Altuntaş ile ilgili sıcak gelişme! Akılalmaz yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? Yangın muhtarlık meselesinden dolayı mı, yoksa aile içindeki çatışmalar mı çıktı? Erdal karısının hamile olduğunu neden sakladı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Haziran Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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