Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Haziran Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Haziran 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; araba almaya İstanbul’a geldi, öldürülüp kuyuya atıldı! Aynı fabrikada bir cinayet ihtimali daha! Bahtiyar Akçay cinayetiyle ilgili gelişmeler! 13 yıldır kayıp bir kadın! Bir taksiyle sevgilisine gitti, bir daha geri dönmedi! Fatma Çelik’in şüpheli kaybı! Tüm eşyalarını arabada bıraktı, bir anda kayıplara karıştı! 2 çocuk babası adama ne oldu? 38 yaşındaki Mehmet Kızılay’ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Haziran 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; araba almaya İstanbul'a geldi, öldürülüp kuyuya atıldı! Aynı fabrikada bir cinayet ihtimali daha! Bahtiyar Akçay cinayetiyle ilgili gelişmeler! 13 yıldır kayıp bir kadın! Bir taksiyle sevgilisine gitti, bir daha geri dönmedi! Fatma Çelik'in şüpheli kaybı! Tüm eşyalarını arabada bıraktı, bir anda kayıplara karıştı! 2 çocuk babası adama ne oldu? 38 yaşındaki Mehmet Kızılay'ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Haziran Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.