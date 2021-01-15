CANLI İZLE: Müge Anlı 15 Ocak Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; 1.5 aydır haber alınamayan Hamdi Kılıç’ın kaybında sıcak gelişme! Ali Toprak’ın ölümünde şüphelerin odağındaki eş neler söyledi? Yayın sonrası neler yaşandı? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; 1.5 aydır haber alınamayan Hamdi Kılıç'ın kaybında sıcak gelişme! Ali Toprak'ın ölümünde şüphelerin odağındaki eş neler söyledi? Yayın sonrası neler yaşandı? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 15 OCAK CUMA CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

15 Ocak Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.