CANLI İZLE: Müge Anlı 15 Eylül Salı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Eylül Salı canlı yayın izle - 15.09.2020

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Giriş: 15.09.2020 10:20
Güncelleme:15.09.2020 10:34
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Aleyna için ağlıyor! Yardım çığlıkları, anne babanın feryadı... 21 yaşındaki Aleyna Çakır’ın acı sonu! Tuzak mı kuruldu, planladı mı? Hatice Kahraman’ın tuhaf hırsızlık olayı! 4 yıldır kayıp 92 yaşındaki kadın, anne katili olmakla suçlanan kızlar... Gülsüm ninenin akıbetiyle ilgili iddialar! 31 yıllık evlat hasreti! Şerife Hanımın 3.5 aylıkken ayrıldığı kızıyla ilgili gelişmeler ve Müge Anlı canlı yayınında Aleyna Çakır olayıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Aleyna için ağlıyor! Yardım çığlıkları, anne babanın feryadı... 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın acı sonu! Tuzak mı kuruldu, planladı mı? Hatice Kahraman'ın tuhaf hırsızlık olayı! 4 yıldır kayıp 92 yaşındaki kadın, anne katili olmakla suçlanan kızlar... Gülsüm ninenin akıbetiyle ilgili iddialar! 31 yıllık evlat hasreti! Şerife Hanımın 3.5 aylıkken ayrıldığı kızıyla ilgili gelişmeler ve Müge Anlı canlı yayınında Aleyna Çakır olayıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 15 EYLÜL SALI CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

15 Eylül Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Müge Anlı 15 Eylül Salı
CANLI İZLE: Müge Anlı 15 Eylül Salı
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