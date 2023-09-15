Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Eylül Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Eylül 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; 90 yaşında bir kadın, evladı yerine koyduğu muhabbet kuşu, umutlu bekleyiş... Ayşe Kaygısız Maviş’ine kavuşabilecek mi? Evine giremeden kaybolan bir kadın, evinden uzaklaştırdığı eski sevgilileri, takıntıların yol açtığı kaygı, çelişkiler yumağı... Keziban Eryılmaz’ın kaybında cinayet şüphesi! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Eylül 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; 90 yaşında bir kadın, evladı yerine koyduğu muhabbet kuşu, umutlu bekleyiş... Ayşe Kaygısız Maviş'ine kavuşabilecek mi? Evine giremeden kaybolan bir kadın, evinden uzaklaştırdığı eski sevgilileri, takıntıların yol açtığı kaygı, çelişkiler yumağı... Keziban Eryılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...