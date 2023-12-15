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Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Aralık Cuma tek parça izle

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Giriş: 15.12.2023 10:14
Güncelleme:15.12.2023 13:09
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Aralık 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; soru işaretleriyle dolu bir ölüm, şüpheli noktalar, kahreden detaylar... Kayınvalidesi gözaltında! İhanetin göbeğindeki isimler, zincirleme şiddet iddiaları, yuvası için mücadele eden 3 çocuk annesi öldürüldü mü? 14 yıldır ikizlerine hasret kalan 7 çocuk annesi! Aradığı çocuklarını şiddet gördüğü eşine bıraktı, acı ve gözyaşı eksik olmadı! Nuriye Yatdemir evlatlık verilen ikizlerine kavuşabilecek mi? Hastaneye gideceğini söyledi geri dönmedi, evinden 271 kilometre uzaktaki yalnızlık, kız kardeşi için endişe duyan abi! 37 yaşındaki Güldane Taşan ile ilgili sıcak gelişme! Film gibi dedirten olay! 15 yıl önce annesi tarafından terk edildi, tam kavuştum derken yeniden yitirdi! Endişelendiren sözler... Hülya Çalışkan’ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Aralık 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; soru işaretleriyle dolu bir ölüm, şüpheli noktalar, kahreden detaylar... Kayınvalidesi gözaltında! İhanetin göbeğindeki isimler, zincirleme şiddet iddiaları, yuvası için mücadele eden 3 çocuk annesi öldürüldü mü? 14 yıldır ikizlerine hasret kalan 7 çocuk annesi! Aradığı çocuklarını şiddet gördüğü eşine bıraktı, acı ve gözyaşı eksik olmadı! Nuriye Yatdemir evlatlık verilen ikizlerine kavuşabilecek mi? Hastaneye gideceğini söyledi geri dönmedi, evinden 271 kilometre uzaktaki yalnızlık, kız kardeşi için endişe duyan abi! 37 yaşındaki Güldane Taşan ile ilgili sıcak gelişme! Film gibi dedirten olay! 15 yıl önce annesi tarafından terk edildi, tam kavuştum derken yeniden yitirdi! Endişelendiren sözler... Hülya Çalışkan'ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 15 ARALIK CUMA TEK PARÇA İZLE

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