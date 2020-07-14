Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Temmuz 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Temmuz Cuma günü canlı yayınlanan programda; 23 yaşındaki Hasan Ay cinayeti! Şüpheler ve iddialar. Katil ya da katiller kim? Neden bir tek Hasan öldürüldü? İnternette tanıştı! 43 yaşındaki Selcan Hadimli kaptırdığı parayı geri alabilecek mi? 16 Haziran'da kayboldu! Günlerdir ağlayan bir eş. Kaymakamlıktan beklenen karar. 43 yaşındaki Songül Kaya ile ilgili sıcak gelişmeler az sonra Müge Anlı'da. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 14 TEMMUZ SALI CANLI YAYIN

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