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Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Temmuz Salı tek parça izle - 14.07.2020

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Giriş: 14.07.2020 10:33
Güncelleme:14.07.2020 13:53
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Temmuz 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Temmuz Cuma günü canlı yayınlanan programda; 23 yaşındaki Hasan Ay cinayeti! Şüpheler ve iddialar. Katil ya da katiller kim? Neden bir tek Hasan öldürüldü? İnternette tanıştı! 43 yaşındaki Selcan Hadimli kaptırdığı parayı geri alabilecek mi? 16 Haziran'da kayboldu! Günlerdir ağlayan bir eş. Kaymakamlıktan beklenen karar. 43 yaşındaki Songül Kaya ile ilgili sıcak gelişmeler Müge Anlı'da. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 14 TEMMUZ SALI FULL İZLE

14 Temmuz Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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