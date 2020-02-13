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13.02.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Şubat Perşembe canlı yayın izle |Video - 13.02.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Şubat 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda;  28 yıldır kayıp ağabeylerinden haber alamayan 3 kardeş Müge Anlı canlı yayınında birbirlerini suçladı. Kayıp İhan nerede? İlhan Akan'ın başına ne geldi? Annesi tarafından 2 yaşında terk edilen bakıma muhtaç çocuğun tedavi olması için annesinin imzası gerekiyor. Küçük çocuğun annesine ulaşamayan babaanne ve dedesi çaresiz kalınca Müge Anlı'ya başvurdu. Şu anda 7 yaşında olan Eray için annesi verdiği sözünde duracak mı? Fatma Uyanık ve Engin Karakollu cinayetinde son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Şubat 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 28 yıldır kayıp ağabeylerinden haber alamayan 3 kardeş Müge Anlı canlı yayınında birbirlerini suçladı. Kayıp İhan nerede? İlhan Akan'ın başına ne geldi? Annesi tarafından 2 yaşında terk edilen bakıma muhtaç çocuğun tedavi olması için annesinin imzası gerekiyor. Küçük çocuğun annesine ulaşamayan babaanne ve dedesi çaresiz kalınca Müge Anlı'ya başvurdu. Şu anda 7 yaşında olan Eray için annesi verdiği sözünde duracak mı? Fatma Uyanık ve Engin Karakollu cinayetinde son dakika gelişmeleri, Palu ailesi davasından flaş gelişmesi... Detayları CANLI YAYINDA...

13 ŞUBAT PERŞEMBE MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE

ATV CANLI YAYIN

13 Şubat Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminde tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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