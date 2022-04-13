Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Nisan Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Nisan 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; adım adım çözülen cinayet, canlı yayında gelen itiraf ve son görülen duruşma! Neler söyledi, ne savunma yaptı? Ali Toprak cinayetiyle ilgili mahkemeden ne karar çıktı? Yayla evinde cinayet! Dışarıya adım attı, kapısının önünde saldırıya uğradı! Kendilerini aklamak isteyen komşu kardeşler, karşılıklı suçlamalar ve iddialar... 4 çocuk babası Durmuş Yanmaz’ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Nisan 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; adım adım çözülen cinayet, canlı yayında gelen itiraf ve son görülen duruşma! Neler söyledi, ne savunma yaptı? Ali Toprak cinayetiyle ilgili mahkemeden ne karar çıktı? Yayla evinde cinayet! Dışarıya adım attı, kapısının önünde saldırıya uğradı! Kendilerini aklamak isteyen komşu kardeşler, karşılıklı suçlamalar ve iddialar... 4 çocuk babası Durmuş Yanmaz'ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

13 Nisan Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.