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Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 13.11.2023 10:37
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Kasım 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kaybının 133. günü, iddialar artıyor, şüpheler çoğalıyor! Yusuf Kavuk ilişki ağının kurbanı mı? 54 yaşındaki kadının dolandırılma iddiası, parça parça yok olan hayaller, pahalıya patlayan aşk! Hediye Mısırcı’nın dramı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Kasım 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kaybının 133. günü, iddialar artıyor, şüpheler çoğalıyor! Yusuf Kavuk ilişki ağının kurbanı mı? 54 yaşındaki kadının dolandırılma iddiası, parça parça yok olan hayaller, pahalıya patlayan aşk! Hediye Mısırcı'nın dramı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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13 Kasım Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 13 Kasım Pazartesi
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