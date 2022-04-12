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Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Nisan Salı canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Nisan 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
12 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Isparta'da şüpheli kayıp! Evine duvar ördüren kişi, 12 yıldır yanıt aranan sorular, canlı yayında yüzleşme... 3 çocuk babası Mehmet Aydın'a ne oldu? Gazete haberine sığan aile özlemi, 42 yıllık gerçek... O bebek kendisi mi? Biyolojik ailesini arayan Binnaz Günaydın! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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