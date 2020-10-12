CANLI İZLE: Müge Anlı 12 Ekim Pazartesi

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Ekim Pazartesi canlı yayın izle - 12.10.2020

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Giriş: 12.10.2020 10:11
Güncelleme:12.10.2020 10:20
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 27 aydır haber alınamayan Saliha Çalışkan’ın şüpheli kaybı! İnanılmaz dolandırıcılık yöntemi, tarladan çıkan tarihi küp... Manisalı inşaat işçisi parasını nasıl kaptırdı? Öldürülüp ormana gömüldü, katil zanlısı sevgili günler sonra yakalandı! Tek başına mı yaptı, birileri yardım mı etti? Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili yeni gelişme! 55 yaşında 5 çocuk annesi terlik ve gecelikle evden çıktı, 8 aydır bulunamadı... Ailesi ne diyor? Akile Ay’ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 27 aydır haber alınamayan Saliha Çalışkan'ın şüpheli kaybı! İnanılmaz dolandırıcılık yöntemi, tarladan çıkan tarihi küp... Manisalı inşaat işçisi parasını nasıl kaptırdı? Öldürülüp ormana gömüldü, katil zanlısı sevgili günler sonra yakalandı! Tek başına mı yaptı, birileri yardım mı etti? Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili yeni gelişme! 55 yaşında 5 çocuk annesi terlik ve gecelikle evden çıktı, 8 aydır bulunamadı... Ailesi ne diyor? Akile Ay'ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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12 Ekim Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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