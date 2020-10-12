CANLI İZLE: Müge Anlı 12 Ekim Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 27 aydır haber alınamayan Saliha Çalışkan’ın şüpheli kaybı! İnanılmaz dolandırıcılık yöntemi, tarladan çıkan tarihi küp... Manisalı inşaat işçisi parasını nasıl kaptırdı? Öldürülüp ormana gömüldü, katil zanlısı sevgili günler sonra yakalandı! Tek başına mı yaptı, birileri yardım mı etti? Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili yeni gelişme! 55 yaşında 5 çocuk annesi terlik ve gecelikle evden çıktı, 8 aydır bulunamadı... Ailesi ne diyor? Akile Ay’ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 27 aydır haber alınamayan Saliha Çalışkan'ın şüpheli kaybı! İnanılmaz dolandırıcılık yöntemi, tarladan çıkan tarihi küp... Manisalı inşaat işçisi parasını nasıl kaptırdı? Öldürülüp ormana gömüldü, katil zanlısı sevgili günler sonra yakalandı! Tek başına mı yaptı, birileri yardım mı etti? Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili yeni gelişme! 55 yaşında 5 çocuk annesi terlik ve gecelikle evden çıktı, 8 aydır bulunamadı... Ailesi ne diyor? Akile Ay'ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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