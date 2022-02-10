Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Şubat Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; iddiaların odağındaki anne kız, mağdur onlarca isim istismar edilen dini duygular... Kim doğru kim yalan? Gönül Taşan hakkındaki iddialara göğüs gerebilecek mi? Müge Anlı’da açığa çıkan gerçekler, 13 yıl sonra heyecanlandıran gelişme, kilit sorular... Müzeyyen Yöndem ve 4 yaşındaki oğlu Vefa kıskançlık kurbanı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; iddiaların odağındaki anne kız, mağdur onlarca isim istismar edilen dini duygular... Kim doğru kim yalan? Gönül Taşan hakkındaki iddialara göğüs gerebilecek mi? Müge Anlı'da açığa çıkan gerçekler, 13 yıl sonra heyecanlandıran gelişme, kilit sorular... Müzeyyen Yöndem ve 4 yaşındaki oğlu Vefa kıskançlık kurbanı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Şubat Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.