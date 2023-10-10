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Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Ekim Salı canlı yayın izle

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Giriş: 10.10.2023 10:13
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Ekim 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; bir fotoğraf karesine sığan anne özlemi, mucizelerin gerçekleştiği adres, karşılıklı heyecan ve mutluluk! Cem Koç hiç görmediği annesine kavuşuyor! Pahalıya patlayan aşk! Evleneceğini sandı, yüz binlerce lira kaptırdı! Ayşe Kaya’nın dolandırılma iddiası! Kocasının yanından kaybolan bir kadın, karısı ve öfkesi kaybolan bir kadın, şüpheli hareketlilik, kuşku uyandıran ifadeler! Bedriye Kılıç’ın kaybında cinayet şüphesi! Kayıp bir adam, kocasının kaybından babasını sorumlu tutan bir eş, geçmişten gelen öfke! Hüseyin Bulkaz’ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Ekim 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; bir fotoğraf karesine sığan anne özlemi, mucizelerin gerçekleştiği adres, karşılıklı heyecan ve mutluluk! Cem Koç hiç görmediği annesine kavuşuyor! Pahalıya patlayan aşk! Evleneceğini sandı, yüz binlerce lira kaptırdı! Ayşe Kaya'nın dolandırılma iddiası! Kocasının yanından kaybolan bir kadın, karısı ve öfkesi kaybolan bir kadın, şüpheli hareketlilik, kuşku uyandıran ifadeler! Bedriye Kılıç'ın kaybında cinayet şüphesi! Kayıp bir adam, kocasının kaybından babasını sorumlu tutan bir eş, geçmişten gelen öfke! Hüseyin Bulkaz'ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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10 Ekim Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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