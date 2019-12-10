Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Aralık Salı tek parça kesintisiz izle | Müge Anlı'da bugün - 10.12.2019

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Aralık 2019 Salı) neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını buradan tek parça halinde izleyebilirsiniz... Kayıp olarak aranan Ece Yıldırım bulundu! Zeynep Ergül'ün ağabeyinden çarpıcı açıklamalar! Eski eşini korumak için mi bildiklerini gizliyor?