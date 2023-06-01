Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Haziran Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Haziran 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 32 yaşındaki 8 çocuk annesi, aşkını haykıran bir adam, kızı için endişelenen anne, tedavi şartı, iki sevgili için atılan adım! 11 aydır izine rastlanılmayan genç, bağ evinde öldürüldüğü şüphesi, arama çalışması, yanında olduğu söylenen arkadaşı, şüpheler ve sorular! 28 yaşındaki İsa Çınar’ın kaybında cinayet şüphesi! Kayıp bir kadın, “tansiyonum düştü” deyip evden ayrıldı, evde çıkan yangın, endişe! 21 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülistan Kanar’ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Haziran 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 32 yaşındaki 8 çocuk annesi, aşkını haykıran bir adam, kızı için endişelenen anne, tedavi şartı, iki sevgili için atılan adım! 11 aydır izine rastlanılmayan genç, bağ evinde öldürüldüğü şüphesi, arama çalışması, yanında olduğu söylenen arkadaşı, şüpheler ve sorular! 28 yaşındaki İsa Çınar'ın kaybında cinayet şüphesi! Kayıp bir kadın, "tansiyonum düştü" deyip evden ayrıldı, evde çıkan yangın, endişe! 21 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülistan Kanar'ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Haziran Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.