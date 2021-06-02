Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (02 Haziran 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 02 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Kayıp iki eski eş, akıbeti belirsiz bir kız kardeş... Aile içinde akılalmaz olaylar zinciri! Hava Turan'ı ağabeyleri mi ortadan kaldırdı? Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün şüpheli kaybı! İki çocuk annesi bir kadın! Günlerce ailesini aramadı kaybolduğu anlaşıldı! Şiddet iddiası! Endişe ve şüphe! 23 yaşındaki Nebahat Koçakastekin nerede? Arabada öldürüp çalılıklara attı, yaşadığına inandırmaya çalıştı! Cinayet sanığı ne söyledi? Kendisini nasıl savundu? İlk duruşmadan detaylar! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (02 Haziran 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

02 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Kayıp iki eski eş, akıbeti belirsiz bir kız kardeş... Aile içinde akılalmaz olaylar zinciri! Hava Turan'ı ağabeyleri mi ortadan kaldırdı? Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün şüpheli kaybı! İki çocuk annesi bir kadın! Günlerce ailesini aramadı kaybolduğu anlaşıldı! Şiddet iddiası! Endişe ve şüphe! 23 yaşındaki Nebahat Koçakastekin nerede? Arabada öldürüp çalılıklara attı, yaşadığına inandırmaya çalıştı! Cinayet sanığı ne söyledi? Kendisini nasıl savundu? İlk duruşmadan detaylar! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 02 HAZİRAN ÇARŞAMBA CANLI İZLE

02 Haziran Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.