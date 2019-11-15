Müge Anlı canlı yayın 15 Kasım Cuma tek parça kesintisiz full tamamını izle - 15.11.2019

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranında hafta içi her gün canlı yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olan cinayetler gün yüzüne çıkarılıyor. 15 Kasım Cuma günü Müge Anlı canlı yayınında neler yaşandı? Bugün Müge Anlı'da ne oldu? İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ve 15 Kasım Cuma günkü yayının tamamı... Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tekrar bölümlerini ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz...