Esra Erol 21 Ekim Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Ekim 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Ayşe’nin babası tüm gerçekleri canlı yayında açıklayacak! Yakılan bir ev, eli kolu bağlanarak hastaneye yatırılan bir kadın... Meryem ve Yusuf’un boşanmak için tek şartları ne? Canlı yayından sonra neler yaşandı? Ayşe ve Murat’ın son kararı ne? Birlikte yaşadığı Gülsün, eski eşi Yeşim’le iş birliği yaptı! Yeşim’in tanıdığı Tayfun’a kaçtı? Selim ve Gülsüm karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Ekim 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Ayşe'nin babası tüm gerçekleri canlı yayında açıklayacak! Yakılan bir ev, eli kolu bağlanarak hastaneye yatırılan bir kadın... Meryem ve Yusuf'un boşanmak için tek şartları ne? Canlı yayından sonra neler yaşandı? Ayşe ve Murat'ın son kararı ne? Birlikte yaşadığı Gülsün, eski eşi Yeşim'le iş birliği yaptı! Yeşim'in tanıdığı Tayfun'a kaçtı? Selim ve Gülsüm karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Ekim Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.