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11.02.2020

Esra Erol'da eşinin böbreğini alan Ahmet Erdoğan'dan skandal açıklamalar! "Sevgilim Aynur bana..." - 11.02.2020

Esra Erol'da eşinin böbreğini aldıktan sonra aldatan Ahmet Erdoğan'dan skandal açıklamalar. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da böbrek hastası Ahmet Erdoğan'ın eşi Maviş Erdoğan'ı aldatması büyük ses getirdi. Maviş Erdoğan, 2006 yılında evlendiği eşi Ahmet Erdoğan'ın 10 yıllık arkadaşının eşi Aynur Akyol ile kaçtığını öğrenince Esra Erol'un kapısını çaldı. 11 Şubat Salı Esra Erol'da günler sonra Maviş Erdoğan ile Ahmet Erdoğan karşı karşıya geldi. Canlı yayına Sakarya'dan bağlanan Ahmet Erdoğan, skandal açıklamalarda bulundu. İşte Esra Erol'da bugün yaşanan olaylar...
Esra Erol'da eşinin böbreğini alan Ahmet Erdoğan'dan skandal açıklamalar!
Esra Erol'da eşinin böbreğini alan Ahmet Erdoğan'dan skandal açıklamalar!
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