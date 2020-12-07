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Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol'da canlı yayınında 'Çamaşır suyunu benden çok seviyor' deyip gözyaşı döktü! Eşine böyle seslendi: Senin için poşete girerim

Esra Erol'da canlı yayınında 'Çamaşır suyunu benden çok seviyor' deyip gözyaşı döktü! Eşine böyle seslendi: Senin için poşete girerim - 07.12.2020

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Giriş: 07.12.2020 19:16
Güncelleme:07.12.2020 19:25
Esra Erol'da Türkiye gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı! ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Esra Erol'da 26 yıllık evli olan Hasan Güneş, eşi Fatma Güneş'in, çamaşır suyu ve sarı bezi kendisinden daha çok sevdiğini iddia etti. 3 çocuğunu da alıp evi terk eden Fatma Güneş, bugün Esra Erol'da eşi Hasan Güneş ile karşı karşıya geldi. Eşinin eve dönmesi için seslenen Hasan Güneş, "Yeterki dön, poşete bile girerim" dedi. İşte 07 Aralık Pazartesi Esra Erol'da yaşanan gelişmeler
Senin için poşete girerim
"Senin için poşete girerim"
CANLI İZLE: Esra Erol 7 Aralık Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 7 Aralık Pazartesi
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