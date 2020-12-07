"Senin için poşete girerim"

Esra Erol'da Türkiye gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı! ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Esra Erol'da 26 yıllık evli olan Hasan Güneş, eşi Fatma Güneş'in, çamaşır suyu ve sarı bezi kendisinden daha çok sevdiğini iddia etti. 3 çocuğunu da alıp evi terk eden Fatma Güneş, bugün Esra Erol'da eşi Hasan Güneş ile karşı karşıya geldi. Eşinin eve dönmesi için seslenen Hasan Güneş, "Yeterki dön, poşete bile girerim" dedi. İşte 07 Aralık Pazartesi Esra Erol'da yaşanan gelişmeler