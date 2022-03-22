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Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol'a gerçekleri ağlayarak anlattı! Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma bebeğini düşürdü mü?

Esra Erol'a gerçekleri ağlayarak anlattı! Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma bebeğini düşürdü mü?

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Giriş: 22.03.2022 21:16
Atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Esra Erol'da programına 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma damga vurdu. Türkiye'nin yakından takip ettiği Fatma ve anne Melahat Oruç arasındaki diyalog herkesi şaşırttı. Esra Erol'da bugün yaşanan son gelişmelerde ise kızına dön çağrısı yapan Melahat Oruç, kızı Fatma'ya dön çağrısı yaptı. Fatma'nın sözleri ise Esra Erol'da canlı yayınına damga vurdu. İşte 22 Mart Salı Esra Erol'da yaşanan son gelişmeler...
Esra Erol’a gerçekleri ağlayarak anlattı!
Esra Erol'a gerçekleri ağlayarak anlattı!
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