Esra Erol canlı yayınında akılalmaz olay! Kocası ve sevgilisiyle... - 25.10.2019

Şenol - Fatma Demiröz çifti oğulları Hamit'ten 1 yıldır haber alınamaması üzerine ATV'deki Esra Erol'a çıktı. Acılı aile oğlulları Hamit'in kendisinden yaşça büyük bir kadın tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Esra Erol canlı yayına gelen ihbarlar üzerine söz konusu kadının Aynur Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Esra Erol canlı yayınında Aynur Yılmaz hakkındaki detayların ortaya çıkan ise Türkiye'yi şoke etti.