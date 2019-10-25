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25.10.2019

Esra Erol canlı yayınında akılalmaz olay! Kocası ve sevgilisiyle... - 25.10.2019

Şenol - Fatma Demiröz çifti oğulları Hamit'ten 1 yıldır haber alınamaması üzerine ATV'deki Esra Erol'a çıktı. Acılı aile oğlulları Hamit'in kendisinden yaşça büyük bir kadın tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Esra Erol canlı yayına gelen ihbarlar üzerine söz konusu kadının Aynur Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Esra Erol canlı yayınında Aynur Yılmaz hakkındaki detayların ortaya çıkan ise Türkiye'yi şoke etti.
Esra Erol canlı yayınında akılalmaz olay! Kocası ve sevgilisiyle...
Esra Erol canlı yayınında akılalmaz olay! Kocası ve sevgilisiyle...
Esra Erol'da canlı yayın 25 Ekim Cuma tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol'da canlı yayın 25 Ekim Cuma tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol'da canlı yayın 24 Ekim Perşembe tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol'da canlı yayın 24 Ekim Perşembe tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol'da canlı yayın 23 Ekim Çarşamba tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol'da canlı yayın 23 Ekim Çarşamba tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol'da canlı yayın 22 Ekim Salı tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol'da canlı yayın 22 Ekim Salı tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol'da canlı yayın 21 Ekim Pazartesi tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol'da canlı yayın 21 Ekim Pazartesi tek parça full kesintisiz izle
Sevgilisi TikTok dolandırıcısı çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözyaşları içinde itiraf etti
Sevgilisi TikTok dolandırıcısı çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözyaşları içinde itiraf etti
Esra Erol'da canlı yayın 18 Ekim Cuma tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol'da canlı yayın 18 Ekim Cuma tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol canlı yayınında DNA testi sonucu belli oldu!
Esra Erol canlı yayınında DNA testi sonucu belli oldu!
Esra Erol'da canlı yayın 17 Ekim Perşembe tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol'da canlı yayın 17 Ekim Perşembe tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol'daEsra Erol'da 14 Ekim Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'daEsra Erol'da 14 Ekim Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 11 Ekim Cuma tek parça izle
Esra Erol'da 11 Ekim Cuma tek parça izle
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