Esra Erol 9 Ocak Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Ocak 2024 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Türkiye seferber oldu Doğan ve Zilan’ı arıyor! 25 yaşındaki Doğan 15 yaşındaki Zilan’ı kimin evinde saklıyor! O konuşacak herkes konuşacak! Sürpriz tanık Doğan’la ilgili büyük sırrı açıklamak için canlı yayına geliyor! Zilan ile ilgili şok gelişme! Tüm işaretler orayı gösterdi! Doğan ve Zilan orada mı saklanıyor! Emine kocasıyla el ele tutuşup gözyaşlarına boğuldu, sosyal medyadan bulduğu aşk yalan oldu! Emine’yi canlı yayında terk eden Ali daha sonra neden geri döndü? Bir tarafta aşkından bayılan Ünal, bir tarafta genç sevgilisi Ali... Emine şimdi ne yapacak? Sevgilisinin peşinden mi gidecek yoksa kocasına mı dönecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Ocak 2024 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Türkiye seferber oldu Doğan ve Zilan'ı arıyor! 25 yaşındaki Doğan 15 yaşındaki Zilan'ı kimin evinde saklıyor! O konuşacak herkes konuşacak! Sürpriz tanık Doğan'la ilgili büyük sırrı açıklamak için canlı yayına geliyor! Zilan ile ilgili şok gelişme! Tüm işaretler orayı gösterdi! Doğan ve Zilan orada mı saklanıyor! Emine kocasıyla el ele tutuşup gözyaşlarına boğuldu, sosyal medyadan bulduğu aşk yalan oldu! Emine'yi canlı yayında terk eden Ali daha sonra neden geri döndü? Bir tarafta aşkından bayılan Ünal, bir tarafta genç sevgilisi Ali... Emine şimdi ne yapacak? Sevgilisinin peşinden mi gidecek yoksa kocasına mı dönecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Ocak Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.