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Esra Erol 7 Eylül Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 07.09.2023 16:40
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Eylül 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; İsmail ve Musa kardeşler neden 18 gün arayla canlarına kıydı? Bu ölümlerin yenge Besime ile ne ilgisi var? Kardeşlerden İsmail’in ölmeden önce yazdığı yazı akılları çok karıştıracak! Çöp atmak için evden çıktı, genç sevgilisi Üstün’le kaçtı! Aynur eşi Kemal ile yüzleşti, “ben Üstün’ü seviyorum” dedi! Aynur Hanım’ın kaçtığı Üstün canlı yayında olacak, yer yerinden oynayacak! “Kardeşimiz Menekşe bizi soydu” dediler, konuşulacaklar daha bitmedi! Büyük hesaplaşma kaldığı yerden devam edecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Eylül 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; İsmail ve Musa kardeşler neden 18 gün arayla canlarına kıydı? Bu ölümlerin yenge Besime ile ne ilgisi var? Kardeşlerden İsmail'in ölmeden önce yazdığı yazı akılları çok karıştıracak! Çöp atmak için evden çıktı, genç sevgilisi Üstün'le kaçtı! Aynur eşi Kemal ile yüzleşti, "ben Üstün'ü seviyorum" dedi! Aynur Hanım'ın kaçtığı Üstün canlı yayında olacak, yer yerinden oynayacak! "Kardeşimiz Menekşe bizi soydu" dediler, konuşulacaklar daha bitmedi! Büyük hesaplaşma kaldığı yerden devam edecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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7 Eylül Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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