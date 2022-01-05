05 Ocak 2022, Çarşamba
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Esra Erol 5 Ocak Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 05.01.2022 16:46
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; akılalmaz olayda son perde! Sevda’nın yanına kaçtığı Salih ilk kez konuşacak! Havvanur aylardır hasret kaldığı evladına kavuşabilecek mi? İddiaların odağındaki kocası Mert canlı yayında! Annesinden kaçan Zeynep stüdyoya geliyor! Anne kız günler sonra ilk kez karşı karşıya gelecek! Arzu’nun Esra Erol’dan son isteği ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; akılalmaz olayda son perde! Sevda'nın yanına kaçtığı Salih ilk kez konuşacak! Havvanur aylardır hasret kaldığı evladına kavuşabilecek mi? İddiaların odağındaki kocası Mert canlı yayında! Annesinden kaçan Zeynep stüdyoya geliyor! Anne kız günler sonra ilk kez karşı karşıya gelecek! Arzu'nun Esra Erol'dan son isteği ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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5 Ocak Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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