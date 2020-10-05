Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye aşıkların vedasını izledi... Semra Belçika’dan Esra Erol’a hangi mesajı yolladı? ‘Kocam Ömer 3 yıldır Özbekistanlı Firuze ile yaşıyor’ diyen Meryem Hanımın akılalmaz iddiası! 2 yaşındaki evladını da bıraktı 13 Eylül’de ortadan kayboldu! 22 yaşındaki Cansu nerede? Eski kocası Mehmet Akyol velayeti Ebru’da olan 2 yaşındaki çocuğu 4 aydır kaçırıyor! ‘Evlilik vaadiyle dolandırıldım, şimdi 82 yaşındaki annemle yaşam mücadelesi veriyorum’ diyen Durmuş Beyin anlatacakları herkesi şaşırtacak! 20 yıllık eşi Nurgül Şahin %88 zihinsel engelli kızını odaya kilitledi ve ardından ortadan kayboldu! Kayıp Nurgül nerede? Bir anne neden engelli kızını bırakıp kaçar? Sır dolu kaçışın şoke edecek detayı... “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye aşıkların vedasını izledi... Semra Belçika'dan Esra Erol'a hangi mesajı yolladı? 'Kocam Ömer 3 yıldır Özbekistanlı Firuze ile yaşıyor' diyen Meryem Hanımın akılalmaz iddiası! 2 yaşındaki evladını da bıraktı 13 Eylül'de ortadan kayboldu! 22 yaşındaki Cansu nerede? Eski kocası Mehmet Akyol velayeti Ebru'da olan 2 yaşındaki çocuğu 4 aydır kaçırıyor! 'Evlilik vaadiyle dolandırıldım, şimdi 82 yaşındaki annemle yaşam mücadelesi veriyorum' diyen Durmuş Beyin anlatacakları herkesi şaşırtacak! 20 yıllık eşi Nurgül Şahin %88 zihinsel engelli kızını odaya kilitledi ve ardından ortadan kayboldu! Kayıp Nurgül nerede? Bir anne neden engelli kızını bırakıp kaçar? Sır dolu kaçışın şoke edecek detayı... "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

5 Ekim Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.