Esra Erol 3 Haziran Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Haziran 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; canlı yayına gelen Ali’yle ilgili ihbarlar herkesi şoke etti! Şengül şimdi ne yapacak? Son kararı ne? Sabile Hanım’ın kızı Seher ve nikah günü aldığı Batuhan stüdyoya geliyor! Burcu’nun evlat hasreti sona erdi! Eski kocası Volkan tarafından 40 gündür kaçırılan 8 yaşındaki Varol’u Esra Erol buldu! Burcu’nun büyük kavuşması ve gözyaşları ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Haziran 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; canlı yayına gelen Ali'yle ilgili ihbarlar herkesi şoke etti! Şengül şimdi ne yapacak? Son kararı ne? Sabile Hanım'ın kızı Seher ve nikah günü aldığı Batuhan stüdyoya geliyor! Burcu'nun evlat hasreti sona erdi! Eski kocası Volkan tarafından 40 gündür kaçırılan 8 yaşındaki Varol'u Esra Erol buldu! Burcu'nun büyük kavuşması ve gözyaşları ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Haziran Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.