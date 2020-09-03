CANLI İZLE: Esra Erol 3 Eylül Perşembe

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Esra Erol 3 Eylül Perşembe canlı yayın izle - 03.09.2020

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Giriş: 03.09.2020 17:00
Güncelleme:03.09.2020 17:07
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Çiçek anne ve kızı İrem yayın sonrası bir araya geldi, bu kadarına pes dedirtecek anlar yaşandı! Yuva kurtarmak isterken yuvası yıkıldı! Hiç kimse duyduğuna inanamadı! 18 yıllık kocası Turan en yakın arkadaşı Ersin’in karısı Leyla ile kaçtı! Akılalmaz ihanette şok yüzleşme! Sevgilisine kaçtı, 3 yaşındayken bıraktığı evladını 7 yıldır görmedi! O da yetmedi, başkasından dünyaya getirdiği 2 çocuğu kocasının üstüne yazdırdı! 7 yıl sonra büyük yüzleşme büyük hesaplaşma! Karısı Elif doğuma gitti, Tarık başkasıyla düğün yaptı! Her kelimesiyle herkesi çileden çıkardı... “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Çiçek anne ve kızı İrem yayın sonrası bir araya geldi, bu kadarına pes dedirtecek anlar yaşandı! Yuva kurtarmak isterken yuvası yıkıldı! Hiç kimse duyduğuna inanamadı! 18 yıllık kocası Turan en yakın arkadaşı Ersin'in karısı Leyla ile kaçtı! Akılalmaz ihanette şok yüzleşme! Sevgilisine kaçtı, 3 yaşındayken bıraktığı evladını 7 yıldır görmedi! O da yetmedi, başkasından dünyaya getirdiği 2 çocuğu kocasının üstüne yazdırdı! 7 yıl sonra büyük yüzleşme büyük hesaplaşma! Karısı Elif doğuma gitti, Tarık başkasıyla düğün yaptı! Her kelimesiyle herkesi çileden çıkardı... "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 3 EYLÜL PERŞEMBE CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

3 Eylül Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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