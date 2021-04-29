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Esra Erol 29 Nisan Perşembe tek parça izle - 29.04.2021

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Giriş: 29.04.2021 16:53
Güncelleme:29.04.2021 19:14
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (29 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; torunlarını aramaya geldiler, hayatlarının şokunu yaşadılar! 21 yaşındaki Dilara stüdyoya geliyor! Muammer’den boşandı, bambaşka bir insan oldu! Gülhan’ın itirafları bitmedi! Esra Erol’dan ilginç istek! Muzaffer ve karısı Ayşe canlı yayında yüzleşecek! Evlenme vaadiyle dolandırıldığını itiraf eden Sadık’ın çok konuşulacak sözleri! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; torunlarını aramaya geldiler, hayatlarının şokunu yaşadılar! 21 yaşındaki Dilara stüdyoya geliyor! Muammer'den boşandı, bambaşka bir insan oldu! Gülhan'ın itirafları bitmedi! Esra Erol'dan ilginç istek! Muzaffer ve karısı Ayşe canlı yayında yüzleşecek! Evlenme vaadiyle dolandırıldığını itiraf eden Sadık'ın çok konuşulacak sözleri! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 29 NİSAN TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

29 Nisan Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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