Esra Erol 29 Mart Çarşamba izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında (29 Mart 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir gün ayrılacağım diyor, diğer gün barışma kararı alıyor! Mesude her kararıyla olay oluyor! Mehmet’in son hamlesi ne? Mesude şimdi ne yapacak? Zeynep, Hakan ve iddiaların odağındaki Aziz... Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! Büyük yüzleşme kaldığı yerden devam edecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında (29 Mart 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir gün ayrılacağım diyor, diğer gün barışma kararı alıyor! Mesude her kararıyla olay oluyor! Mehmet'in son hamlesi ne? Mesude şimdi ne yapacak? Zeynep, Hakan ve iddiaların odağındaki Aziz... Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! Büyük yüzleşme kaldığı yerden devam edecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

29 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.