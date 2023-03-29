- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Esra Erol 29 Mart Çarşamba canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Mart 2023 Çarşamba) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir gün ayrılacağım diyor, diğer gün barışma kararı alıyor! Mesude her kararıyla olay oluyor! Mehmet'in son hamlesi ne? Mesude şimdi ne yapacak? Zeynep, Hakan ve iddiaların odağındaki Aziz... Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! Büyük yüzleşme kaldığı yerden devam edecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
29 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.