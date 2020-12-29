CANLI İZLE: Esra Erol 29 Aralık Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (29 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Erdi’nin yıllardır evlendiği Ayfer canlı yayına geliyor! İsmail Bey’in müstakbel eşi Ebru nikaha bir gün kala ortadan kayboldu! 1 Aralık’tan hiçbir haber alınamayan Ebru nerede? İlyas annesiyle bir olup bedensel engelli karısını sokağa attı mı? Karısından habersiz boşanma davası açtı mı? Gülşen ve İlyas stüdyoda karşı karşıya gelecek! Karısı Leyla iki çocuğunu da bıraktı, ablasıyla birlikte ortadan kayboldu! 14 Eylül’den beri kayıp olan Leyla ve ablasıyla ilgili büyük şüphe! Kızı Fulya Fazilet, Kıbrıs’a üniversite okumaya gidiyorum dedi, bir aydır kızından hiçbir haber alamadı! Ahmet Bey’in büyük isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Aralık 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Erdi'nin yıllardır evlenmediği Ayfer canlı yayına geliyor! İsmail Bey'in müstakbel eşi Ebru nikaha bir gün kala ortadan kayboldu! 1 Aralık'tan hiçbir haber alınamayan Ebru nerede? İlyas annesiyle bir olup bedensel engelli karısını sokağa attı mı? Karısından habersiz boşanma davası açtı mı? Gülşen ve İlyas stüdyoda karşı karşıya gelecek! Karısı Leyla iki çocuğunu da bıraktı, ablasıyla birlikte ortadan kayboldu! 14 Eylül'den beri kayıp olan Leyla ve ablasıyla ilgili büyük şüphe! Kızı Fulya Fazilet, Kıbrıs'a üniversite okumaya gidiyorum dedi, bir aydır kızından hiçbir haber alamadı! Ahmet Bey'in büyük isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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