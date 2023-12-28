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Esra Erol 28 Aralık Perşembe canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Aralık 2023 Perşembe) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 35 yıllık mucize Esra Erol'da gerçekleşti! Tek bir fotoğrafta ailesi bulundu, 4 kardeşi 1 kızı daha olduğu ortaya çıktı, stüdyoda mutluluk gözyaşları sel oldu! Fatma Hanım ailesiyle canlı yayında kavuşacak! Nikahtan 1 gün önce son kez konuşmak istiyorum diyen Meliha geliniyle ilgili hangi çarpıcı gerçekleri açıklayacak? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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