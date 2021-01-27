CANLI İZLE: Esra Erol 27 Ocak Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti, ortalık karıştı! Rabia annesi ve kardeşiyle karşı karşıya geldi! ‘Sevgilim Salih ve karısıyla aynı evde yaşıyoruz’ diyen Nilüfer’in anlattıkları ortalığı karıştırdı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Kadriye’nin hiç görmediği annesini Esra Erol buldu! Peki Naciye Hanım kızı Kadriye’yi kabul edecek mi? Rabia’yı ailesinden kopardığı iddia edilen Kadir ilk kez konuşacak! 18 yaşındaki Meltem markete gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı! Meltem anne ve ablasının büyük şüphesi ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Rabia annesi ve kardeşiyle karşı karşıya geldi ortalık karıştı! 'Sevgilim Salih ve karısıyla aynı evde yaşıyoruz' diyen Nilüfer'in anlattıkları ortalığı karıştırdı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Kadriye'nin hiç görmediği annesini Esra Erol buldu! Peki Naciye Hanım kızı Kadriye'yi kabul edecek mi? Rabia'yı ailesinden kopardığı iddia edilen Kadir ilk kez konuşacak! 18 yaşındaki Meltem markete gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı! Meltem anne ve ablasının büyük şüphesi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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