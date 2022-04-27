Esra Erol 27 Nisan Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Nisan 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Hicran’a Esra Erol’dan büyük sürpriz! Lale 18’ine bastığı gün Burak’a kaçtı, anne babasının feryadı yürekleri dağladı! Bu sabah olanlar herkesi şoke edecek! Herkesten gizli nikah masasına oturan Lale ve Burak canlı yayında! 45 yıllık kocam Ramazan ihanetle suçladı dedi, Türkiye 60 yaşındaki Melahat’ın isyanını izledi! Ramazan ve Melahat arasında yüzleşme vakti! Dilek biyolojik ailesini bulabilecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Nisan 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Hicran'a Esra Erol'dan büyük sürpriz! Lale 18'ine bastığı gün Burak'a kaçtı, anne babasının feryadı yürekleri dağladı! Bu sabah olanlar herkesi şoke edecek! Herkesten gizli nikah masasına oturan Lale ve Burak canlı yayında! 45 yıllık kocam Ramazan ihanetle suçladı dedi, Türkiye 60 yaşındaki Melahat'ın isyanını izledi! Ramazan ve Melahat arasında yüzleşme vakti! Dilek biyolojik ailesini bulabilecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Nisan Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.