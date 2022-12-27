Esra Erol 27 Aralık Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Aralık 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; tehdit, şiddet ve çok daha fazlası! Türkiye Gamze’nin itiraflarını konuşuyor! Gamze yeni itiraflarıyla çok konuşulacak! Ayfer ve Nergiz Erdi’ye hesap sormaya gelecek! Esra Erol bir mucizeye daha imza atacak mı? Ankara’dan uçakla Bodrum’a giden ve 48 gündür haber alınamayan Nursen Bodrum’da kimin yanına gitti? Ondan ne istedi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Aralık 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; tehdit, şiddet ve çok daha fazlası! Türkiye Gamze'nin itiraflarını konuşuyor! Gamze yeni itiraflarıyla çok konuşulacak! Ayfer ve Nergiz Erdi'ye hesap sormaya gelecek! Esra Erol bir mucizeye daha imza atacak mı? Ankara'dan uçakla Bodrum'a giden ve 48 gündür haber alınamayan Nursen Bodrum'da kimin yanına gitti? Ondan ne istedi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Aralık Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.