Esra Erol 27 Aralık Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Aralık 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Hasan ile mi gidecek? Yoksa kızıyla eve mi dönecek? Hafize Hanım’ın herkesi şaşırtacak son kararı! Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Gülperi’nin öldü sandığı kızı Derya’yı buldu! Canlı yayında anne kızın büyük yüzleşmesi! Yıllardır karısına ve çocuklarına şiddet uygulayan bir adam, yaşadıklarına isyan eden bir kadın! Türkiye bu skandal görüntüleri konuşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Aralık 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Hasan ile mi gidecek? Yoksa kızıyla eve mi dönecek? Hafize Hanım'ın herkesi şaşırtacak son kararı! Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Gülperi'nin öldü sandığı kızı Derya'yı buldu! Canlı yayında anne kızın büyük yüzleşmesi! Yıllardır karısına ve çocuklarına şiddet uygulayan bir adam, yaşadıklarına isyan eden bir kadın! Türkiye bu skandal görüntüleri konuşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Aralık Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.