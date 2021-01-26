CANLI İZLE: Esra Erol 26 Ocak Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Rabia annesi ve kardeşiyle bir kez daha karşı karşıya gelecek! Nilüfer sevgilisi Salih ve Salih’in karısıyla aynı evde yaşadığını itiraf etti! Nilüfer ve annesi canlı yayında yüzleşecek! 20 yaşındaki Kadriye’nin hiç görmediği annesi Naciye’yi Esra Erol buldu! Naciye Hanım kızı Kadriye’yi kabul edecek mi? 15 yıllık kocası Faruk 22 yaşındaki Özge ile aldattı, o da yetmedi bir de çocukları oldu! Yapayalnız kalan Arife’nin feryadı! Karısı çocuğuyla birlikte sosyal medyadan tanıştığı adamın yanına kaçan Yaşar Bey’in isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Ocak 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Rabia annesi ve kardeşiyle bir kez daha karşı karşıya gelecek! Nilüfer sevgilisi Salih ve Salih'in karısıyla aynı evde yaşadığını itiraf etti! Nilüfer ve annesi canlı yayında yüzleşecek! 20 yaşındaki Kadriye'nin hiç görmediği annesi Naciye'yi Esra Erol buldu! Naciye Hanım kızı Kadriye'yi kabul edecek mi? 15 yıllık kocası Faruk 22 yaşındaki Özge ile aldattı, o da yetmedi bir de çocukları oldu! Yapayalnız kalan Arife'nin feryadı! Karısı çocuğuyla birlikte sosyal medyadan tanıştığı adamın yanına kaçan Yaşar Bey'in isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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